Cinecittà, spari davanti a un bar nel pomeriggio: due feriti

Roma – Nuovo episodio di violenza nella capitale. Intorno alle ore 16 di questo pomeriggio, in Via Flavio Stilicone, nel quartiere Cinecittà, due uomini in sella a uno scooter hanno sparato sei colpi di arma da fuoco davanti a un bar. Sono state ferite alle gambe due persone che erano ferme davanti al locale, trasportate poi d’urgenza in ospedale. Sul posto sono interventuo i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, che stanno attualmente indagando sulla vicenda. Per i rilievi tecnico-scientifici sono intervenuti i militari del nucleo scientifico di Via In Selci, che hanno successivamente chiuso la strada per ricercare i bossoli.

Entrambe le persone ferite sono italiane e risultano avere precedenti penali.