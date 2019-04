Follo – Vigili del fuoco salvano un cane caduto in un dirupo

Follo (La Spezia) – E’ caduto in un dirupo dopo essere uscito di casa per una passeggiata e non è più riuscito a tornare. Il piccolo Hoddy, un meticcio di ben 10 anni di età avrebbe certamente fatto una brutta fine se i suoi padroni si fossero dati per vinti e avessero smesso di cercarlo attorno a casa dopo due giorni di assenza inpiegabile.

Durante una delle tante passeggiate per cercarlo, infatti, i due padroni hanno udito i lamenti del piccolo di casa che provenivano da un canalone e hanno cercato in tutti i modi di raggiungerlo ma senza riuscirci per il terreno molto impervio ed hanno così deciso di chiamare i vigili del fuoco.

I pompieri non si sono tirati indietro ed hanno raggiunto la frazione di Tivegna, nel comune di Follo, con una squadra che si è calata con tecniche alpinistiche nel dirupo sino a riuscire a raggiungere l’animale ferito e ormai allo stremo delle forze.

I vigili del fuoco lo hanno raccolto con ogni cura e il piccolo Hoddy si è lasciato prendere senza alcun problema avendo capito che si trattava di una “missione di soccorso”.

L’animale è stato consegnato ai padroni che lo hanno subito trasportato dal veterinario per le cure necessarie.