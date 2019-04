Grave incidente ad Ameglia nella notte, ferito un 31enne

Ameglia (La Spezia) – Restano gravissime, all’ospedale sant’Andrea de La Spezia, le condizioni del ragazzo di 31 anni coinvolto ieri notte in un grave incidente stradale.

Il giovane, volontario in una pubblica assistenza di Romito Magra, stava tornando a casa a bordo di un mezzo a due ruote dopo aver terminato un turno di presenza quando è stato centrato da una vettura.

Ad avere la peggio il giovane centauro che è stato sbalzato a terra ed ha subito perso conoscenza. Quando l’ambulanza del 118 è giunta sul posto le sue condizioni erano molto gravi ed il ragazzo è stato intubato e stabilizzato prima della corsa in ospedale in codice rosso, il più grave.

Dalla scorsa notte si trova ricoverato in prognosi riservata ed i medici stanno facendo ogni sforzo utile a salvargli la vita.

In corso anche le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.