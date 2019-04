Meteo Liguria – Aumento progressivo delle nuvole e arriva la pioggia

Un cedimento delle condizioni anticicloniche presenti sul Mediterraneo consentirà il passaggio di una perturbazione di origine atlantica che potrebbe portare precipitazioni anche abbondanti a metà settimana.

Queste le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 1 aprile 2019

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso per velature. Incremento della nuvolosità in giornata, ma si tratterà di nubi medio-alte in transito da ovest verso est che renderanno il cielo lattiginiso. Stratificazioni in ulteriore aumento tra pomeriggio e sera.

Venti settentrionali deboli o moderati al mattino, al più localmente tesi su centro-ponente. Si indeboliscono in giornata, ruotando localmente da sud est.

Mare generalmente quasi calmo.

Temperature: Senza variazioni di rilievo.

Costa min: +8/+13°C, max: +16/+20°C

Interno min: -1/+7°C, max: +15/+19°C

Martedì 2 aprile 2019

Ancora stratificazioni in transito e cielo dall’aspetto biancastro in mattinata. In giornata comparsa di nuvolosità bassa sui settori costieri, con cielo parzialmente nuvoloso. ulteriore aumento delle nubi nottetempo con cielo che si farà coperto.

Venti: Da sud est deboli, in rinforzo in giornata sino a moderati nel pomeriggio/sera.

Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: In lieve calo nei valori massimi

Tendenza per mercoledì 3 aprile 2019

Evoluzione ancora incerta. Possibile rapido transito instabile accompagnato da aria più fresca, con qualche rovescio o temporale a macchia di leopardo. Evoluzione da confermare