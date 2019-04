Mezza di Genova, i nuovi orari di partenza e le modifiche al percorso

Genova – Cambio di programma per la Mezza di Genova, la manifestazione podistica che si svolgerà domenica 14 aprile. Per evitare sovrapposizioni con il derby Sampdoria – Genoa, previsto per lo stesso giorno dopo le polemiche sollevate dai tifosi (inizialmente doveva essere giocato nel posticipo del lunedì sera), la “Mezza di Genova” partirà alle ore 9, la “Corri Genova” alle 9.15 e la “Family Run” alle ore 10.

Tre differenti partenze per tre diverse difficoltà: 21,097 km per la prima, 13 km la seconda e 3,5 km la terza.

Anche per quanto riguarda il percorso sono state attuate modifiche rispetto al piano precedente: si passerà per via Diaz tenendo le caravelle di Colombo sulla destra e a sinistra l’Arco di piazza della Vittoria; a Sampierdarena, anziché Lungomare Canepa, si correrà dentro l’area del porto, costeggiando la Lanterna. La scelta è stata fatta per andare incontro alle esigenze di viabilità della città di Genova, ancora in crisi dopo il crollo del ponte Morandi.

Per informazioni e iscrizioni alle gare è possibile visitare la pagina: https://www.lamezzadigenova.it/