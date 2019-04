Modifiche al casello di Genova Aroporto sulla A10, chiusure notturne per lavori

Genova – Sulla A10 Genova–Savona, nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, è stata ottimizzata la programmazione di chiusure notturne per gli interventi di potenziamento agli impianti delle gallerie per inserire il cantiere di riconfigurazione dello svincolo di uscita di Genova–Aeroporto.

I lavori prevedono il potenziamento dello svincolo con una seconda corsia, che agevolerà i flussi di traffico in uscita, insieme alla finalizzazione degli interventi sugli impianti delle gallerie. I lavori dello svincolo saranno conclusi lunedì 8 e gli altri interventi entro il 12 aprile.

Le chiusure notturne sono previste per 8 notti complessive, non consecutive, dal lunedì al giovedì, dalle 22.00 alle 6.00, nelle due settimane del 1 e 8 aprile. Il tratto sarà dunque chiuso nelle notti del: lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 aprile e, nella settimana successiva: lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11, riaprendo complessivamente al traffico il 12 aprile alle 6.00.

In alternativa, chi proviene da Savona – dalla A10 Genova-Savona o dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – ed è diretto verso Genova/Aeroporto, potrà uscire alla stazione di Genova Prà e percorrere la viabilità ordinaria fino a Genova.