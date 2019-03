Teatro Carlo Felice, Salvatore Accardo protagonista del nuovo concerto della Giovine Orchestra Genovese

Genova – Ritornano con il XXI concerto gli appuntamenti della GOG -Giovine Orchestra Genovese. Oggi lunedì 1 aprile alle ore 21, presso il Teatro Carlo Felice di Genova, andrà in scena l’esibizione nel doppio ruolo di violino solista e direttore di Salvatore Accardo, che suonerà accompagnato dall’Orchestra da Camera Italiana ed Ermanno Calzolari al contrabbasso.

Accardo ha esordito alla tenera età di tredici anni eseguendo in pubblico i 24 Capricci di Paganini. Due anni dopo, ha vinto il primo premio al Concorso Nazionale di Ginevra e all’età di diciassette anni il Concorso Paganini di Genova.

Insieme ad Accardo salirà sul palco Ermanno Calzolari, diplomato al Conservatorio D. Cimarosa di Avellino e che negli anni si è dedicato ad un’intensa attività cameristica con i più prestigiosi nomi del concertismo mondiale. Attualmente, fa parte del Teatro San Carlo di Napoli in qualità di primo contrabbasso.

Durante la serata, i musicisti proporranno al pubblico un programma composto dalle musiche di Rossini, Bottesini e Verdi.

Questo il programma completo del concerto:

Gioachino Rossini: Sonata a quattro in la maggiore n. 2 (1804) Allegro Andantino Allegro

Giovanni Bottesini: Gran duo concertante per violino e contrabbasso (1880)

Giuseppe Verdi: Quartetto in mi minore in versione orchestrale (1873) Allegro Andantino Prestissimo Scherzo (Fuga)



I biglietti per la serata avranno il costo di 45 euro per la platea I settore e di 30 euro per la platea II settore, con la possibilità di usufruire degli speciali prezzi di 25 euro e di 12 euro per gli under 30 e gli under 18.