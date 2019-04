Agenzia delle Entrate, scioperano i dipendenti

Genova – Servizi dell’Agenzia delle Entrate in forse, questa mattina, anche negli uffici della Liguria per lo sciopero indetto dai sindacati. Possibili disagi presso gli uffici ed in particolar modo per gli sportelli aperti al pubblico.

“Sono più di 30 mila i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate in attesa dell’erogazione del salario accessorio 2016 e 2017 e che da tempo attendono risposte che non sono mai arrivate – denunciao i sindacati – I confronti e lo stato di agitazione non sono serviti. Non abbiamo potuto non proclamare una giornata di sciopero che si terrà il 2 aprile. Durante il tentativo di conciliazione obbligatorio, tenutosi al Ministero del Lavoro, l’Agenzia non ha fornito alcun nuovo elemento sul blocco del salario accessorio dal 2016, limitandosi a chiedere ulteriore tempo e con spiegazioni e posizioni sempre troppo vaghe e inspiegabili”.