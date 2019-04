Autismo – A Chiavari una passeggiata per la Giornata Mondiale

Chiavari (Genova) – Una passeggiata per le vie di Chiavari in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo 2019. Si terrà oggi martedì 2 aprile l’originale itinerario “In blu verso il blu”, organizzato dall’Isola che c’è, una realtà psico-educativa residenziale e diurna per adolescenti con autismo presso il Centro Benedetto Acquarone di Chiavari.

L’obiettivo della manifestazione sarà quello di attestare la soddisfazione per i traguardi raggiunti in questi anni per quanto riguarda la consapevolezza sull’autismo, sottolineando al contempo la volontà di promuovere e proseguire il cammino d’integrazione e sostegno nei confronti delle persone autistiche.

La passeggiata partirà alle ore 10.30 da piazza Matteotti in direzione piazza Gagliardo e coinvolgerà ragazzi con autismo e operatori di Anffas, Centro Residenziale Riabilitativo Il Sorriso, Officina Imparo e Vado, Villaggio del Ragazzo, familiari e Associazione Genitori ANGSA, studenti e insegnanti delle scuole superiori di Chiavari, rappresentanti dell’ASL4 e del Comune di Chiavari.

Tutti vestiti di blu, il colore scelto per la Giornata Mondiale, i partecipanti attraverseranno la città di Chiavari dove sulle note di alcuni brani del cantante Nicolò Pagliettini, accompagneranno le barchette di carta blu simbolo della loro forza di volontà verso un futuro possibile.

«Una passeggiata insieme per continuare un cammino iniziato – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali, Fiammetta Maggio – ma soprattutto per dire alla cittadinanza che ci siamo, che gli enti e le associazioni che hanno intrapreso questo difficile percorso sono a disposizione di tutte le persone che vivono l’autismo. Una patologia ancora misteriosa che spesso imprigiona capacità e potenzialità ma che, se affrontata insieme, può essere vissuta con migliori risultati contro ogni forma di discriminazione».

«Il nostro desiderio è quello di trascorrere un buon tempo insieme alle persone con autismo – aggiunge la dottoressa Serenella Orsini, Direttrice Sanitaria dell’Area Disabili del Centro Benedetto Acquarone / Villaggio del Ragazzo – facendo insieme un’esperienza che a loro possa piacere, per testimoniare, attraverso una passeggiata in città, quanta strada si sia fatta anche nel nostro territorio in conoscenza, integrazione e sostegno alle persone con autismo. L’invito è rivolto a tutti coloro che sono interessati a testimoniare la volontà di continuare un viaggio insieme verso le novità che il futuro vorrà portare, vestiti di blu, su barchette blu, verso il mare blu!».