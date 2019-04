Fiume Entella, escursione naturalistica alla scoperta dell’avifauna selvatica locale

Lavagna (Genova) – Sta entrando nel vivo la migrazione di ritorno dell’avifauna selvatica nel Tigullio: i cieli della riviera di levante della Liguria, infatti, negli ultimi giorni sono stati attraversati da numerosi uccelli di diverse specie provenienti dall’Africa in direzione del Nord.

Molti di questi esemplari hanno trovato rifugio nell’Oasi del Fiume Entella, tra cui tre aironi guardabuoi e un airone rosso, simbolo della zona.

In occasione di questo importante fenomeno migratorio, la Lipu del Tigullio, che da anni opera in quest’area, ha organizzato un’escursione sul Fiume Entella guidata dai suoi esperti ed aperta a tutti.

L’appuntamento è fissato per domenica 7 aprile alle ore 8.20 presso l’area cani, lato Lavagna. Da qui i partecipanti partiranno alla scoperta delle bellezze naturali della zona dell’Entella e osserveranno il passaggio dei numerosi stormi di ritorno dal continente Africano.

Si consigliano scarpe comode, macchina fotografica e binocolo per chi ne è fornito. Inoltre, per il rispetto dei partecipanti e dello spirito del birdwatching non sarà possibile portare con sé i propri amici a quattro zampe.