Foce, rubano sulle auto in sosta: arrestati da un Carabiniere fuori servizio

Genova – Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri per aver rubato da alcune auto in sosta.

E accaduto la scorsa notte in piazza Paolo Da Novi, nel quartiere della Foce.

Qui, un Carabiniere del nucleo Radiomobile, libero dal servizio, stava transitando in zona quando ha notato alcuni individui forzare un’auto in sosta e rovistare all’interno, portando via alcuni oggetti dall’abitacolo.

I ladri, scoperti dal militare, lo hanno spintonato tentando una fuga immediatamente bloccata da altri equipaggi dell’Arma intervenuti sul posto.

I tre fermati, durante l’identificazione, hanno dichiarato di essere minorenni; un controllo effettuato all’ospedale Galliera ha smentito le affermazioni dei malviventi.

I ladri, tutti e tre algerini, uno dei quali con precedenti di polizia, tutti irregolari, sono stati arrestati per rapina in concorso e false dichiarazioni sull’identità personale e trasferiti nel carcere di Marassi.

I militari hanno recuperato il maltolto e lo hanno restituito al legittimo proprietario.