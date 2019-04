Genoa, Krunic obiettivo per l’estate

Genova – Il Genoa si muove in anticipo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno dei primi obiettivi del calciomercato estivo sarà Rade Krunic, centrocampista bosniaco classe ’93 attualmente in forza all’Empoli.

Il regista era già finito sui taccuini della dirigenza rossoblu la scorsa estate, ma la trattativa si era risolta con un nulla di fatto. Il rendimento del giocatore durante la stagione in corso ha però convito i rossoblu a tentare un nuovo affondo in estate.

Le chance della società genovese di strappare il talento all’Empoli sono buone e aumenterebbero sensibilmente in caso di retrocessione dei toscani, attualmente terzultimi in classifica a -2 dal Bologna.

Krunic sta disputando finora un’ottima stagione, con 4 goal e altrettanti assist in 26 apparizioni in Serie A.