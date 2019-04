Genova – Salgono sul bus, rapinano una donna e minacciano i passeggeri con le forbici: arrestati

Genova – Sono stati arrestati i due uomini che la notte tra domenica e lunedì hanno rapinato una donna sul bus e minacciato gli altri passeggeri con un paio di forbici.

I due, un italiano di 20 anni di Imperia e un tunisino di 28, all’altezza di via Gramsci, hanno derubato la donna del cellulare e, per evitare che gli altri passeggeri potessero intervenire, li hanno minacciati con un paio di forbici prima di scappare.

Sul posto, dopo la chiamata dell’autista, sono arrivati i Carabinieri che hanno immediatamente perlustrato la zona bloccando tutte le vie di fuga ai due, ritrovati col maltolto e le forbici poco dopo.

Per i ladri è scattato l’arresto per rapina e per porto d’arma impropria.