Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, il Centro di solidarietà della compagnia delle opere aderisce alla manifestazione

Genova – Attivo da anni per assicurare a ragazzi con autismo ad alto funzionamento un futuro nel mondo del lavoro, il Centro di solidarietà della compagnia delle opere Liguria aderisce alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, in programma per oggi martedì 2 aprile.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di sensibilizzare ed informare sui disturbi dello spettro autistico. Negli ultimi anni in molti hanno lavorato duramente per fornire una giusta identificazione a questo disturbo, ma ancora oggi sono pochi gli studi e le documentazioni sui bisogni degli adulti e sulle strategie corrette per aiutarli.

Dal 2014 il Centro di solidarietà si occupa proprio di questo: realizzare programmi di inclusione sociale attraverso il lavoro, che permette ai soggetti coinvolti di sviluppare competenze.

Ogni percorso è studiato appositamente per i singoli individui in collaborazione con le famiglie e gli specialisti che seguono la persona autistica.

Inizialmente viene fatta una valutazione funzionale per individuare abilità e competenze potenziali. Dopodichè si passa alla parte di creazione del programma individualizzato, definendo obiettivi reali e concreti da raggiungere.

Il lavoro dell’associazione si svolge a Villa Ronco grazie alla partecipazione costante di aziende del territorio verso cui dirigere i ragazzi, per svolgere il proprio tirocinio e acquisire competenze specifiche sul campo.

“Inserire un ragazzo autistico in azienda – afferma la Dottoressa Mariasole Gerini, direttore del centro di solidarietà – non avviene da un giorno all’altro, non è un processo facile, richiede tempo e determinazione. Abbiamo bisogno di dirigenti illuminati e propositivi. Avere in lavoratori autistici accresce il valore dell’impresa. Migliora la reputazione sociale dell’azienda e fornisce un clima speciale di lavoro fra i dipendenti”.