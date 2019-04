Pioggia in arrivo anche in Liguria da mercoledì

Il passaggio di una grossa perturbazione di origini nord-occidentali porterà ad un brusco cambiamento delle condizioni meteo della Liguria, con graduale aumento della nuvolosità per poi passare alle precipitazioni intense e diffuse.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Martedì 2 aprile 2019

Giornata grigia per i transito di nubi medio alte molto spesse, non sono comunque previsti fenomeni. Qualche temporanea schiarita potrà manifestarsi tra tardo pomeriggio e sera sopratutto a ponente.

Venti: Deboli meridionali, rinforzi da sud ovest dal pomeriggio a ponente.

Mari: Poco mosso

Temperature: In calo nei valori massimi

Costa min: +8/+13°C, max: +16/+18°C

Interno min: +2/+7°C, max: +13/+15°C

Mercoledì 3 aprile 2019

Cielo coperto su tutta la regione con piogge sparse. in tarda mattinata i rovesci più intensi interesseranno l’area compresa tra genovesato e Tigullio. Al pomeriggio i settori più colpiti risulteranno quelli interni del centro ponente. In serata temporanea intensificazione dei fenomeni su tutto il territorio ma risulteranno sempre al più di moderata intensità.

Venti moderati/forti da sud sud ovest

Mare molto mosso con moto ondoso in ulteriore aumento dalla tarda serata.

Temperature: In calo nei valori massimi

Tendenza per giovedì 4 aprile 2019

Evoluzione ancora incerta. Giornata instabile a causa dell’ingresso di aria molto fredda alle quote superiori. Dopo una prima parte di mattinata con piogge uniformi in allontanamento verso est, rapido ma temporaneo miglioramento del tempo.

Forte instabilità dalla tarda mattinata con rovesci e temporali a macchia di leopardo e grandinate di piccole dimensioni annesse, possibile crollo della quota neve sin sotto i 1000m