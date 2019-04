Tour rinviato per i Rolling Stones, Jagger dovrà essere operato al cuore

New York – C’era apprensione da parte dei fan dei Rolling Stones, costretti la settimana scorsa a posticipare il “No Filter Tour”, la serie di concerti che avrebbe portato la band in giro per Stati Uniti e Canada, senza una apparente motivazione.

A spingere verso la momentanea sospensione del tour sono state le condizioni di salute di Mick Jagger.

Il frontman, infatti, dovrà essere sottoposto a un intervento per la sostituzione della valvola mitralica.

Un intervento di routine soprattutto se chi deve essere sottoposto all’intervento si trova in straordinarie condizioni come Jagger che, a 75 anni, gode di ottima salute.

Mick ha scoperto di avere un problema cardiaco durante un controllo di routine a cui si sottopone periodicamente.

In un comunicato diffuso su Facebook, la band ha fatto sapere di dover annunciare il posticipo del tour: “Ci scusiamo per tutti gli inconvenienti che questa decisione causerà a chi ha già acquistato i biglietti, biglietti che saranno validi per le date riprogrammate che saranno annunciate a breve”.

Ancora: “I dottori hanno spiegato a Mick che per il momento non è opportuno che vada in tour e che necessita di trattamenti medici. I medici hanno rassicurato Mick sulla sua totale ripresa e presto potrà tornare sul palco”.

Attraverso il comunicato, è lo stesso Jagger a rassicurare i fan: “Sono dispiaciuto, soprattutto verso i fan americani e canadesi. Odio queste situazioni. Sono devastato per aver dovuto posticipare il tour ma lavorerò duro per essere nuovamente in pista il prima possible. Ancora una volta, mi scuso con tutti voi”.

L’intervento dovrebbe essere realizzato questa settimana a New York e proprio fonti americane rassicurano sulle condizioni di salute del cantante e sull’intervento, che ha una riuscita del 95%.

Intanto si lavora per la riprogrammazione del tour e, secondo i bene informati, la band dovrebbe tornare a esibirsi entro l’estate.