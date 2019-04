Arriva la pioggia ma da venerdì dovrebbe migliorare

Il passaggio di una perturbazione di origine nord-occidentale sta portando ad un consistente peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria. Nelle prossime ore e sino a giovedì sono attese precipitazioni anche piuttosto intense ma la situazione dovrebbe migliorare da venerdì.

Ecco nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 3 aprile 2019

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse più probabili tra imperiese e genovese, mentre altrove saranno ancora possibili deboli occhiate di sole. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità si farà più compatta ovunque con rovesci moderati e solo a tratti più forti in particolare tra savonese e genovese. Dalla serata precipitazioni in aumento a partire da Ponente.

Venti tesi da sud in rinforzo nel corso della giornata. Raffiche fino a burrasca nelle valli interne di Savona e Genova.

Mare mosso in aumento a molto mosso in serata.

Temperature: In calo nei valori massimi.

Costa min: +10/+13°C, max: +12/+15°C

Interno min: +2/+7°C, max: +10/+14°C

Giovedì 4 aprile 2019

nella notte fino alle prime ore del mattino piogge forti sul settore centro-orientale, e quota neve sugli 800-1000m, mentre da ponente si faranno largo le prime schiarite. Nel pomeriggio cielo generalmente parzialmente nuvoloso, con ancora possibili fenomeni di instabilità soprattutto sul Levante.

Venti moderati/forti da sud sud ovest

Mare molto mosso o a tratti agitato.

Temperature: In ulteriore calo

Tendenza per venerdì 5 aprile 2019

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con temperature in nuova ripresa