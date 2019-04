Beverly Hills 90210, Kelly e Donna e la foto che ha fatto impazzire i fan

Genova – Beverly Hills 90210 è il telefilm icona degli anni ’90. Dopo la morte di Luke Perry, l’attore che ha prestato il suo volto a Dylan McKay, i riflettori sono stati nuovamente puntati sui protagonisti delle vicende che hanno tenuto incollati allo schermo intere generazioni di giovanissimi.

A fare scalpore oggi sono altre due attrici del telefim, Tori Spelling (che interpretava Donna) e Jennie Garth (Kelly), colpevoli di aver postato una foto insieme su Instagram. Nessun contenuto fuori luogo, semplicemente un’immagine delle due colleghe e amiche, scattata durante il loro incontro in Israele dove dovevano girare insieme una pubblicità per una linea di abbigliamento per bambini. Il problema, secondo i moltissimi fan che hanno commentato il post, sarebbe la quantità di botox che entrambe le attrici hanno sfoggiato con disinvoltura. I commenti non lasciano scampo: “Sembri di plastica“, “Sei bellissima non avevi bisogno di conciarti così“, “Tristemente irriconoscibile“.

In effetti lo zampino del chirurgo plastico appare evidente sui volti di entrambe le attrici, che però, al momento, non hanno perso la loro compostezza: ai commenti di critica le risposte di Tori Spelling si sono limitate a tante emoticon a forma di cuore.