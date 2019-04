Genoa – Inter, probabili formazioni: tridente in attacco per i rossoblu

Genova – Smaltita la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Udinese, il Genoa è pronto a ripartire questa sera alle ore 21 al Ferraris, dove è in programma il match infrasettimanale contro l’Inter.

I rossoblu, che hanno segnato solo 2 goal nelle ultime cinque partite, cercheranno di invertire questo trend negativo schierando dal 1′ minuto nuovamente il tridente offensivo composto da Lazovic, Sanabria e Kouamè.

In porta Radu, mentre in difesa agiranno Pereira, Romero Zukanovic e Pezzella, in sostituzione dello squalificato capitan Criscito. A centrocampo, invece, spazio ancora ai soliti Lerager, Radovanovic e Rolòn.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Genoa (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lerager, Radovanovic, Rolòn; Lazovic, Sanabria, Kouamè. Allenatore: Prandelli

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti