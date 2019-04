Sampdoria, Kannemann del Gremio idea per giugno

Genova – La Sampdoria inizia a muoversi in vista del mercato estivo: il nuovo nome per la retroguardia doriana è Walter Kannemann, difensore centrale argentino classe ’91 del Gremio.

Il giocatore era già stato cercato negli scorsi mesi con insistenza dal Cagliari, ma la società sarda non era riuscita a portare in Italia il calciatore che aveva nel frattempo firmato un prolungamento di contratto con il Gremio fino al 2022 con aumento dell’ingaggio.

Vista l’attenzione che il centrale aveva suscitato in molte squadre europee, inoltre, la società brasiliana aveva deciso di tutelarsi alzando la clausola rescissoria del contratto del giocatore a 10 milioni, prezzo ritenuto adeguato dal Gremio per accaparrarsi le sue prestazioni.

La Samp sta pensando a lui per rinforzare il proprio pacchetto arretrato ma, come riportato dall’emittente brasiliana 1News, dovrà prima battere una folta e agguerrita concorrenza: sul giocatore si registra infatti anche l’interesse di alcune big europee come Arsenal e Atletico Madrid.