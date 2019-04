Genova – Mattinata difficile per il traffico del centro cittadino, rallentato nella zona della Sopraelevata per un veicolo in avaria.

Sulla strada Aldo Moro, in direzione di Sampierdarena, un mezzo è rimasto fermo all’altezza del Porto Antico.

Immediato l’intervento degli agenti della Polizia Municipale che hanno deviato il traffico, fortemente rallentato per l’ora di punta, su una sola corsia di marcia.

Il veicolo in avaria è stato rimosso e la situazione sta tornando alla normalità.