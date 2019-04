Torino – Sampdoria, probabili formazioni: Quagliarella e Defrel ancora titolari

Torino – La Sampdoria va a caccia dei tre punti stasera alle ore 21 allo Stadio Olimpico Grande Torino dove affronterà i granata in quello che si profila come un vero e proprio spareggio per la corsa all’Europa League.

Mister Giampaolo dovrebbe riproporre quasi in toto la formazione che tanto aveva fatto bene sabato in casa contro il Milan, in attesa di recuperare sul piano fisico alcune pedine fondamentali per lo sprint finale del campionato.

A difendere i pali sarà Audero, in difesa l’unica differenza potrebbe essere rappresentata dal ritorno di Bereszynski dal 1′ al posto di Sala. A completare il reparto i soliti Andersen, Colley e Murru.

A centrocampo ancora spazio al giovane Vieira affiancato da Praet e Linetty. Sulla trequarti agirà ancora una volta Ramirez a supporto delle due punte Defrel e Quagliarella.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo