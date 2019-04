Ubriaco aggredisce la compagna a Sant’Ilario e la minaccia di morte

Genova – Ha litigato con la compagna al termine di una abbondante bevuta e l’ha assalita minacciandola di morte con un coltello. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nel piccolo borgo di Sant’Ilario, sulle alture di Nervi, per porre fine ad una lite familiare trasformata in minacce di morte. A farne le spese una giovane che ha chiamato i militari per chiedere aiuto.

Il compagno, un cittadino moldavo di 31 anni, era rientrato a casa completamente ubriaco e tra i due era nata una lite che è diventata sempre più violenta sino al momento in cui l’uomo ha afferrato un coltello ed ha iniziato ad inveire e a minacciare di morte la giovane.

All’arrivo dei carabinieri l’uomo è stato disarmato e immobilizzato e la ragazza condotta in ospedale per accertamenti e i medici le hanno refertato alcune lesioni guaribili in qualche giorno.

L’uomo è stato denunciato per violenza e aggressione ma è anche emerso che le violenze sarebbero già avvenute in passato ma la vittima non ha mai voluto sporgere denuncia alimentando involontariamente un crescendo che avrebbe potuto avere ben altro finale.