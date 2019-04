Allerta Gialla per temporali, Genova si sveglia sotto la pioggia

Genova – Un forte temporale si è abbattuto questa mattina all’alba sulla città portando forti precipitazioni ma anche raffiche di vento che hanno creato non pochi disagi e danni.

Molte le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per piccoli allagamenti, rami abbattuti dal vento e oggetti volati da terrazzi e poggioli.

Lo stato di Allerta Gialla è scattata ieri notte e resterà in vigore, salvo proroghe, sino alle 15 di oggi in tutta la Liguria.

Il passaggio del fronte perturbato dovrebbe però concludersi in serata e già domani potrebbero migliorare sensibilmente le condizioni meteo.

Queste le previsioni per le prossime ore:

giovedì 4 aprile: Dalle prime ore della notte piogge diffuse su tutti i settori che potranno assumere carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati. Zero termico in calo con quota neve intorno ai 1000 m su DE, e interno di C, possibili fenomeni grandigeni su tutti i settori. Attenuazione dei fenomeni in tarda serata. Vento di burrasca dai quadranti meridionali, in parziale attenuazione dal pomeriggio. Mareggiata su B e C per onda da sud-est (periodo 6-7s), moto ondoso in calo durante la mattinata.

venerdì 5 aprile: Residua instabilità al mattino con possibili deboli fenomeni più probabili su BCE.