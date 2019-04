Imperia – Danni per il temporale della notte

Imperia – Notte di lavoro per i vigili del fuoco per le numerose chiamate ai centralini a seguito del forte temporale che ha investito la città durante la notte. Piogge abbondanti e raffiche di vento molto forte hanno causato diversi danni ma fortunatamente non si registrano feriti.

Alberi abbattuti e rami caduti a terra sono gli interventi più diffusi ma qualche problema è stato segnalato anche nelle strade sulle alture per piccole frane e smottamenti di terreno.

Lo stato di allerta Giallo (il più leggero) resterà in vigore salvo proroghe, sino alle 15 di oggi e gli esperti meteo prevedono un rapido miglioramento già nei prossimi giorni.