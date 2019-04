Primavera nel Tigullio, grande festa a Portofino per la riapertura della strada

Portofino (Genova) – Sabato 6 aprile grande inaugurazione della strada che collega Portofino a Santa Margherita Ligure, crollata a seguito della mareggiata che lo scorso 29 ottobre aveva colpito duramente tutta la costa ligure. A commentare il traguardo, raggiunto in tempo record, è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Avevamo fatto una promessa non solo ai cittadini di Portofino, ma a tutte le persone in Italia e nel mondo che amano questo luogo straordinario. Non solo è stata mantenuta, ma i tempi sono stati più rapidi del previsto. Vogliamo che questa sia una grande festa di popolo, un appuntamento a cui sono tutti invitati per festeggiare la riapertura di una strada che è anche il simbolo di quello che vogliamo per la Liguria: una terra che non si arrende di fronte alle difficoltà, che si rimbocca le maniche ed è pronta ad accogliere i turisti in uno dei luoghi più belli del mondo”.

L’appuntamento è quindi per sabato 6 aprile, alle ore 10, ai giardini a mare di Santa Margherita Ligure, punto di ritrovo per poi iniziare la passeggiata verso Portofino. Il corteo sarà guidato dai bambini di Rapallo e di Santa Margherita, armati di fiori. Dopo aver raggiunto la strada 227, e aver tagliato il nastro inaugurale, il corteo continuerà fino a Portofino, con un carosello di barche che affiancherà dal mare il percorso pedonale.

Raggiunto il borgo inizierà la festa vera e propria festa di primavera: giochi per bambini, stand gastronomici e il concerto, previsto intorno alle ore 14.30, che vedrà protagonisti Mahmood, Anna Tatangelo, Il Volo, Noemi, Elodie e Mario Biondi.

Ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure sarà allestito un maxi schermo per seguire il concerto di Portofino.

Alle 17:45, sempre a Santa Margherita, concerto di street bands itineranti per le vie della città, alle 20:45 va in scena Moonlight, performance itinerante su trampoli con costumi luminosi e lune fluttuanti. Alle 21 in piazza Caprera concerto di pianoforte di Andrea Bacchetti.

Per le persone affette da disabilità, saranno messe a disposizione da Atp dei bus appositi, nonché tre scooter elettrici offerti dall’Associazione Paratetraplegici Onlus e all’Informadisabili di Santa Margherita Ligure, per consentire alle persone con disabilità motoria di partecipare al corteo.

E’ consigliabile raggiungere Santa Margherita con mezzi pubblici. Sabato 6 aprile l’ufficio Informazioni Accoglienza Turistica – Iat sarà aperto dalle h 9.00 alle h 13.00 e dalle h 16.00 alle h 20.00. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0185-287485 o mandare una mail a infopoint@comunesml.it.