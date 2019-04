Allarme bomba su un traghetto nel Porto di Genova

Genova – Un allarme bomba a bordo di un traghetto diretto a Tangeri, in Marocco. Momenti di apprensione, questo pomeriggio, a bordo della nave Excellent, ferma al terminal traghetti genovese, per una telefonata anonima che avrebbe segnalato la presenza di materiale sospetto a bordo di due furgoni in partenza con la nave.

Il particolare dell’assenza dei proprietari dei furgoni, abitualmente sorvegliati a vista durante questo tipo di viaggi, ha fatto scattare immediato l’allarme bomba e sulla nave sono arrivati gli artificieri delle forze dell’ordine per ispezionare i due furgoni ma anche il resto della nave che dovrebbe partire intorno alle ore 21 ma, con molta probabilità, ritarderà la partenza.

Sospese le operazioni di imbarco e le vetture e le persone a bordo sono state fatte scendere e ricontrollate una ad una con un livello di attenzione massima.