Castelletto – Sosta selvaggia sui marciapiede in corso Magenta e nessuna multa

Genova – Auto parcheggiate sui marciapiedi, pedoni costretti a fare i salti mortali per passare e carrozzine bloccate per disabili e mamme con bambini. E’ un coro di proteste quello che si alza dalla zona di corso Magenta, nell’elegante quartiere di Castelletto dove, da qualche tempo, alcuni automobilisti indisciplinati hanno pensato di trasformare il marciapiede in una estensione dell’area parcheggi.

Le auto vengono posteggiate in modo diverso dal consentito e invadendo con le ruote anteriori il marciapiede riservato ai pedoni. Una maleducazione che sembra passare inosservata visto che nonostante le numerose segnalazioni alla polizia municipale, non risulta ai residenti che vi siano controlli serrati.

“Mai vista una multa – racconta un commerciante della zona – eppure è evidente che quelle auto siano parcheggiate in modo non regolare. Parlano di “tolleranza zero” ma qui in corso Magenta ci deve essere una sorta di “zona franca” perchè le multe non le vediamo. In compenso ci sono persone in carrozzina che devono cambiare percorso o passare in mezzo alla strada. Stessa cosa per le mamme con passeggino o con i bimbi per mano. Se succede qualcosa poi tutti a piangere per la tragedia”.