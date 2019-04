Francesco Curci a Genova per l’instore tour de “Il sorriso di una sposa”

Genova – Francesco Curci è pronto ad incontrare il proprio pubblico a Genova.

Oggi, sabato 6 aprile a partire dalle ore 17, l’artista sarà presente al Genova Academy di corso Aurelio Saffi 46r per firmare autografi e scattare fotografie in occasione dell’atteso instore tour per il singolo “Il sorriso di una sposa”.

Il brano, uscito in radio e negli store digitali lo scorso 8 marzo, è firmato in musica e testo dallo stesso artista ed affronta il delicato e attuale tema della violenza sulle donne. Nella canzone, una donna in procinto di sposarsi viene assalita da dubbi, incertezze e speranze in quello che dovrebbe essere, almeno sulla carta, il giorno più bello della sua vita.

Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto da Nicola Bozzo, già visibile sul canale VEVO dell’artista. Nel video il tema della violenza sulle donne diventa ancor più centrale, rendendo il brano ancora più intenso e drammatico.

«Sono felice ed onorato di presentare questo progetto alla Genova Academy – ha dichiarato Curci- un centro sportivo di formazione antiviolenza per le donne, scelto non a caso per il tema affrontato. Il mio obiettivo non era quello di strumentalizzare un tema così ricorrente sulle pagine dei giornali, quanto quello di poter lanciare un monito attraverso la musica, sensibilizzare le coscienze di quegli uomini che vedono le donne come oggetti personali, proprietà private senza una libertà di pensiero e di espressioni che tutti i giorni combattono, sperando in una vita migliore».