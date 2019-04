Orto Botanico di Genova, visite guidate e laboratori per bambini dell’Associazione Didattica Museale

Genova – Una giornata all’insegna della cultura e del divertimento per bambini di tutte le età all’Orto Botanico di Genova, organizzata dall’ADM – Associazione Didattica Museale Genova per oggi sabato 6 aprile.

Alle ore 10, nella struttura di corso Dogali 1M, andrà in scena una visita guidata nell’ambito del ciclo “Babywearing, Natura e Cultura”. Una guida esperta accompagnerà i genitori e i bambini nel percorso composto dalle storiche serre dell’Orto Botanico, dando l’occasione ai partecipanti di ammirare le preziose meraviglie ospitate all’interno delle sale. Anche i bambini più piccoli, inoltre, potranno godere della fantastica vista delle piante grazie alle fasce e ai marsupi messi a disposizione dalla Fascioteca Portare a Genova.

In occasione dell’evento sarà allestito uno spazio per poter allattare e cambiare pannolini ai bambini in tutta tranquillità.

La visita avrà la durata di due ore e avrà il costo di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini. La prenotazione per l’attività sarà necessaria attraverso il modulo presente sul sito dell’Associazione.

Nel pomeriggio gli appuntamenti proseguono alle ore 15 con il laboratorio didattico dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni dal titolo “Il mio primo erbario”: attraverso l’abile guida dell’operatore i piccoli vestiranno i panni dei botanici e si rimboccheranno le maniche per creare il loro primo e personale erbario da portare a casa.

L’attività, della durata di un’ora e mezza, avrà il costo di 5 euro a bambino. Anche in questo caso, la prenotazione sarà necessaria collegandosi sul portale internet dell’ADM.