Ponte Morandi – Pronte ad operare le maxi gru per demolire le pile senza esplosivo – VIDEO

Genova – Le gru necessarie allo smontaggio della pila 5 sono state trasportate in cantiere tramite 72 camion di cui 40 con trasporto eccezionale notturno. Sono state assemblate in 10 giorni, hanno una capacità di sollevamento di 600 tonnellate e un’altezza massima di 80 metri.

Le gru lavoreranno in coppia per il calo a terra degli elementi del viadotto che verranno sezionati in quota. Sono state realizzate piste di cantiere ad hoc con materiale compattato per supportare le gru durante le operazioni.

