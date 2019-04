Sampdoria – Roma, probabili formazioni: Defrel ritorna titolare

Genova – La Sampdoria stasera, sabato 6 aprile alle ore 20.30, va a caccia di punti allo Stadio Luigi Ferraris dopo la sconfitta maturata per 2-1 mercoledì contro il Torino.

I blucerchiati cercheranno con questo match di rimanere attaccati al treno per l’Europa League: per farlo però dovranno battere la Roma, attualmente al settimo posto a +3 sulla squadra genovese.

Mister Marco Giampaolo si affiderà ai giocatori che già avevano fatto bene nell’ultima partita in casa vinta contro il Milan.

In porta il solito Audero difenderà i pali, mentre in difesa sulle fasce agiranno Sala, che rileverà lo squalificato Bereszynski e Murru, con al centro la coppia formata da Andersen e Colley: il Gambiano era uscito anzitempo nell’incontro di Torino per una botta subita al volto, ma pare aver recuperato e quindi partirà titolare.

A centrocampo è ancora emergenza per la Samp: con Ekdal fuori almeno ancora per una partita e con il lungodegente Barreto toccherà a Vieira posizionarsi sulla linea mediana, affiancato dai soliti Praet e Linetty.

Sulla trequarti è sempre vivo il ballottaggio Ramirez-Saponara, con l’Uruguaiano in vantaggio rispetto all’ex Fiorentina.

In attacco, invece, la novità è rappresentata dal ritorno di Defrel dal 1′, coadiuvato da capitan Quagliarella.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Schick. Allenatore: Ranieri