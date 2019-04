Falso allarme bomba su un traghetto nel Porto di Genova

Genova – E’ ripartito solo a tarda notte il traghetto Excellent diretto a Tangeri, in Marocco, bloccato ieri sera nel Porto di Genova da un falso allarme bomba. Una telefonata anonima ha segnalato la presenza a bordo di esplosivo pronto ad esplodere e così le autorità hanno deciso di bloccare l’imbarco, appena iniziato, per far scendere tutte le persone e veicoli per poterli poi controllare uno ad uno con i cani anti terrorismo e sensori per sostanze esplosive.

Una procedura comprensibilmente molto più lunga delle normali verifiche effettutate prima di una partenza e che prevedono controlli accurati solo in casi particolari e “a campione”.

A rendere “credibile” l’allarme era stato anche il ritrovamento a bordo di due veicoli che sembravano non avere un conducente e nel timore che qualcuno potesse essere sceso dopo aver parcheggiato un furgone magari carico di esplosivo è scattata la procedura.

Le persone sono state rintracciate con un pò di difficoltà ma tutti i controlli a bordo dei veicoli hanno dato esito negativo e l’imbarco è ricominciato regolarmente.

Solo a tarda notte, però, il traghetto Excellent ha potuto prendere il largo per il suo lungo viaggio verso il Marocco.