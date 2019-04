Napoli – Genoa, probabili formazioni: rivoluzione rossoblu, ecco il 3-5-2

Napoli – Il Genoa è atteso per stasera domenica 7 aprile alle ore 20.30 a Napoli, dove affronterà la squadra allenata da Carlo Ancelotti al San Paolo per cercare di cancellare subito la brutta sconfitta di mercoledì subita per 4-0 contro l’Inter.

Mister Prandelli ha ideato una vera e propria rivoluzione tattica per la gara contro gli azzurri: la squadra rossoblu, infatti, scenderà in campo con il 3-5-2.

In porta il solito Radu, mentre a formare il pacchetto arretrato saranno Biraschi, Gunter e Criscito.

A centrocampo sulle fasce agiranno Pereira e Lazovic, al centro invece si posizioneranno Sturaro, Veloso e Bessa: il portoghese pare aver vinto il ballottaggio con Radovanovic, che quindi potrà godere di un turno di riposo in attesa del derby di settimana prossima.

In attacco sono in quattro a contendersi due maglie da titolare: dal 1′ scenderanno in campo l’ex della partita Pandev e Kouamé, mentre Sanabria e Lapadula si accomoderanno in panchina pronti ad entrare a partita in corso.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Verdi, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Pereira, Sturaro, Veloso, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouamé. Allenatore: Prandelli