Sestri Ponente – Arriva la barriera anti attraversamento dei binari nella stazione

Genova – Una barriera anti attraversamento dei binari alla stazione di Sestri Ponente. Dopo l’ennesima mancata tragedia, con un treno costretto ad uno stop di emergenza per non rischiare di travolgere alcune persone che stavano attraversando i binari in barba alle normative e al buon senso, RFI ha accolto le richieste di realizzare una barriera fisica tra i binari 1 e 2 per impedire l’attraversamento.

I lavori sono già iniziati all’interno della stazione di Genova Sestri Ponente e l’istallazione vera e propria dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

A più riprese, sia consiglieri del Municipio che del Comune di Genova avevano presentato richieste ufficiali in tal senso per il ripetersi ormai quotidiano di scene di pericolo, con pendolari pronti ad attraversare in modo incosciente i binari per poter arrivare prima all’uscita invece di percorrere il sottopassaggio previsto.