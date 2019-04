Meteo Liguria – Ancora instabilità e mercoledì torna la pioggia

Il forte ricambio di grandi masse d’aria provoca una situazione di instabilità sul nord Italia. Alla perturbazione che ha attraversato la Liguria nel fine settimana dovrebbe subentrarne una nuova nella giornata di mercoledì.

Queste le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 8 aprile 2019

Al mattino nuvolosita residua sul levante, con qualche addensamento ancora localmente consistente. Altrove schiarite prevalenti. In giornata tempo generalmente soleggiato ovunque, pur con qualche nube per lo più confinata sui rilievi.

Venti da sud-est al più moderati sulla costa centrale. Da sud ovest su Imperiese ed estremo levante, localmente tesi. Al largo da ovest/sud-ovest localmente forti sul basso bacino ligure.

Mare mosso, localmente molto mosso, specie al largo e sul levante.

Temperature: In lieve aumento.

Costa min: +9/+13°C, max: +12/+17°C

Interno min: -2 (vette appenniniche )/+7°C, max: 8/+11°C

Martedì 9 aprile 2019

Qualche addensamento al mattino sotto costa non esclusa, più probabile sul settore centrale, in diradamento. In giornata in prevalenza soleggiato sui litorali. Qualche nube invece sui rilievi nel pomeriggio, dove non si esclude un po’ d’instabilità, più probabile su Alpi Marittime e alta Val D’Aveto.

Venti in prevalenza da sud est moderati o localmente tesi.

Mare mosso. Temperature: Senza variazioni significative.

Tendenza per mercoledì 10 aprile 2019

Giornata con nuvolosità diffusa ed instabilità. Evoluzione da confermare nel dettaglio.