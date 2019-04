Piaggio Aero, scatta la cassa integrazione e lo sciopero con presidio dei lavoratori

Genova – Una giornata di sciopero con presidio davanti alla Prefettura per i lavoratori della Piaggio Aero. Per tutto il giorno gli oltre mille dipendenti dell’azienda incroceranno le braccia protestando per avere rassicurazioni e chiarimenti sul futuro degli stabilimenti e sui loro stipendi.

In mattinata, a Genova, è previsto un presidio dei lavoratori di Piaggio Aero davanti alla Prefettura, in via Roma, per chiedere un incontro con i rappresentanti del Governo centrale e chiedere spiegazioni su quanto sta avvenendo.

Da un lato, infatti, le rassicurazioni dei Ministeri interessati sulla strategicità delle lavorazioni e dall’altra il commissario straordinario che ha attivato la cassa integrazione per i dipendenti ed ha informato i sindacati di avere liquidità solo per il pagamento degli stipendi del mese di aprile.

Una situazione di stallo che interessa un migliaio di famiglie e tutto l’indotto che subirebbe pesanti conseguenze dalla chiusura degli stabilimenti che costruiscono aerei e motori.

Al momento non sono previsti cortei ma non è escluso che i lavoratori possano decidere per un blocco stradale in via Roma o nella centralissima piazza Corvetto.