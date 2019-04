Busalla – Cercano di evitare daini sulla strada e capottano con l’auto

Busalla (Genova) – Si sono ritrovati alcuni daini sulla strada che stavano percorrendo e per evitarli sono finiti contro il guard rail e poi hanno capottato. Brutta avventura fortunatamente senza gravi conseguenze, ieri notte, per due giovani che viaggiavano in auto in località Niusci, a Sant’Olcese.

Nei pressi del passaggio a livello, 2 giovani percorrevano la strada quando hanno perso il controllo della vettura per evitare alcuni daini che gli hanno tagliato la strada. La vettura è andata ad impattare contro una cabina elettrica, danneggiandola, e ha terminato la corsa sul tetto.

I giovani sono usciti autonomamente e riportando solo lievi ferite. I vigili hanno provveduto a raddrizzare il veicolo e mettere in sicurezza la cabina elettrica.