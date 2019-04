Quinto – Grave incidente in via Giannelli, ferita una donna in scooter

Genova – Si trova ricoverata all’ospedale San Martino la donna coinvolta questo pomeriggio in un grave incidente avvenuto in via Giannelli, nel quartiere genoves edi Quinto.

La donna era in sella ad uno scooter che si è schiantato per cause ancora da accertare contro un autobus in movimento. Nell’impatto, ad avere la peggio, è stata la giovane centaura che è stata sbalzata dalla sella ed è caduta rovinosamente a terra.

Alcune persone presenti sul luogo hanno immediatamente chiamato il 118 e l’ambulanza è accorsa insieme alle forze dell’ordine. La ferita è stata stabilizzata e trasportata urgentemente in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.