Diritti umani e sostenibilità, la sfida delle imprese alla Commenda di Prè

Genova – Inclusione sociale, sviluppo sostenibile, competitività, Liguria e Italia saranno i punti del convegno dell’Agenda Onu 2030, in programma per oggi, mercoledì 10 aprile, alla Commenda di Prè.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus, insieme a UFTDU, Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, ha il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova.

Al centro dell’incontro ci saranno dunque le imprese, chiamate a svolgere attività economicamente rilevanti nell’interesse pubblico e, allo stesso tempo, destinatarie dell’importante richiesta dello sviluppo della sostenibilità e dei diritti umani.

Le normativa in materie, tuttavia, risultano complesse e l’applicazione assai difficoltosa, generando dubbi sui concreti vantaggi e la paura di una perdita di competitività.

Il convegno vuole quindi fare chiarezza sul panorama del tema, sulle sue implicazioni analizzando vantaggi e svantaggi, avvalendosi di importanti interventi dal mondo professionale, accademico, aziendale e dal terzo settore.

Dopo i saluti istituzionali del Comune di Genova portati dall’assessore Arianna Viscogliosi, sarà la presidente dell’Associazione Onlus Itaca Sostiene Ammin Sostegno Solidale, Barbara Benazzi, a introdurre l’incontro, suddiviso in due momenti: una prima parte, per l’intera mattinata, vedrà l’intervento di Fabrizio Petri, ministro plenipotenziario presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, all’interno del Ministero degli Esteri e Cooperazione Internazionale, che aggiornerà in tema di Piano d’Azione Nazionale su Impresa e Diritti Umani, in applicazione alle Direttive dell’Agenda Onu 2030.

Seguirà Anton Giulio Lana, presidente dell’Unione Forense Tutela Diritti Umani, Erica Barbaccia, rappresentante ILO International Labour Organization, per sottolineare la centralità di un lavoro dignitoso e declinare, in concreto, quali modalità per attuarlo da parte degli Stati e delle Imprese.

Ancora, interverranno il professor Lorenzo Caselli e il professo Pier Maria Ferrando, già direttori della Facoltà di Economia, che forniranno precisazioni anche sugli aspetti della dichiarazione non finanziaria collegata al Bilancio.

A seguire toccherà all’avvocato Stefano Zanchetti, vicepresidente dell’associazione Itaca Sostiene e membro Comm. D.U. COA Genova, che illustrerà l’ampia normativa sovranazionale e locale, fondamentale per i riferimenti dei professionisti; poi ancora l’avvocato Massimo Benoit Torsegno, responsabile UFTDU Liguria e membro Comm. D.U.COA Genova che si concentrerà sulla convenzione ONU sulla disabilitù e sulla normativa internazionale sulle Pari Opportunità.

Nel pomeriggio prenderà il via il secondo momento con una tavola rotonda moderata dall’avvocato Alessandro Dondero, consigliere dell’associazione Itaca Sostiene Onlus, dove si attuerà uno scambio di informazioni sulle linee guida e sulle applicazioni specifiche, nella nostra Regione, nei vari ambiti dell’associazionismo di categoria professionale/lavorativa, nonché quello delle imprese e del Terzo Settore.

Saranno presenti Alessandro Frega, coordinatore Liguria per Alleanza Cooperative, Enrico Costa, presidente CEIS Centro Solidarietà Genova Onlus, Annamaria Torterolo, direttore Confcommercio Savona, Claudio Pirani, responsabile Company Scoal Responsability di ERG, Isabella Cristina, presidente del Comitato d’Indirizzo di ETICLab, e Brabra Benazzi, presidente di Itaca Sostiene.

Appuntamento alle ore 10.00 con ingresso libero fino a esaurimento posti al MuseoTeatro della Commenda.