Domino’s Pizza apre a Genova e assume personale, ecco come candidarsi

Genova – Il marchio storico della pizza americana sbarca all’ombra della Lanterna ed assume. A comunicarlo ufficialmente è la stessa azienda statunitense che ha già aperto diversi punti vendita in Italia e si appresta ad arrivare anche a Genova con più aperture.

Non è ancora chiaro dove apriranno le sedi genovesi di Domino’s Pizza ma è già iniziata la selezione del personale che verrà assunto in pianta stabile nei punti vendita che apriranno nei prossimi mesi.

Ogni location avrà bisogno di personale addetto alla preparazione delle pizze e alla vendita ma anche una scuderia di pizza express per consegnare le pizze direttamente a domicilio con un occhio di riguardo all’Ambiente visto che Domino’s Pizza ha già annunciato che verranno utilizzati esclusivamente scooter con motore elettrico ad emissioni zero.

Nei piani del celebre marchio statunitense c’è l’apertura di 30 nuovi punti vendita in tutta Italia entro l’estate e tra essi anche quelli di Genova.

Mentre ci si interroga sulle possibili sedi dei nuovi negozi, molto probabilmente in centri commerciali o zone molto centrali della città, Domino’s Pizza inizia a ricevere le domande di impiego e le candidature.

Gli interessati possono inviare una email con il proprio curriculum vitae e una breve presentazione all’indirizzo risorseumane@dominositalia.it