Meteo Liguria – Instabilità e pioggia sulla Liguria

Il passaggio di una nuova perturbazione di origine atlantica porta nuvole e pioggia sulla Liguria, in particolare a ponente e nell’entroterra. Instabilità che dovrebbe interessare la Liguria anche domani.

Queste le previsioni Meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 10 aprile 2019

al mattino nuvolosità compatta su tutta la regione, con possibili piovaschi più probabili nelle vallate interne del Tigullio e dell’Imperiese. Nel pomeriggio schiarite tra Genovese e Spezzino, mentre a Ponente sarà ancora presente nuvolosità a medio-alta quota, con ancora possibili rovesci, nevosi sulle Alpi Liguri a quote superiori a 1300m.

Venti deboli e di direzione variabile. Mari: poco mosso, mosso in serata.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento le massime sul centro-levante.

Costa min: +8/+11°C, max: +14/+18°C

Interno min: +0°C/+6°C, max: +11/+15°C

Giovedì 11 aprile 2019

tempo variabile, a tratti instabile, specialmente a levante

Venti in prevalenza meridionali al più moderati

Mare generalmente mosso

Temperature: stazionarie.

Tendenza per venerdì 12 aprile 2019

Ancora condizioni di instabilità; al momento i fenomeni sembrerebbero più probabili nelle vallate interne del settore centrale ma l’evouzione è ancora da confermare nel dettaglio.