Genova – Via Bixio chiusa alla circolazione veicolare per una fuga di gas.

Il blocco è scattato poco prima delle 14 per la segnalazione di alcuni passanti che hanno avvertito un forte odore di gas metano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici dell’Iren e agenti della polizia municipale che hanno provveduto a modificare la circolazione per consentire l’intervento dei tecnici.

notizia in aggiornamento