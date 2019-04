X Factor, svelati i nomi dei primi giudici della prossima edizione

Genova – Dopo aver salutato Fedez e Manuel Agnelli, il tavolo dei giudici di X Factor sembra già pronto ad accogliere nuovi volti. A rivelare i nomi dei potenziali nuovi giurati è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, in edicola da oggi mercoledì 10 aprile: stando a quanto rivelato, sarebbero Joe Bastianich e Achille Lauro. Volto noto al grande pubblico per la sua partecipazione a MasterChef, in cui ha il ruolo di giudice burbero ma allo stesso tempo simpatico, Joe Bastianich è un grande appassionato di musica. Da anni è infatti frontman e chitarrista del gruppo americano The Ramps, oltre ad avere una vasta cultura musicale.

Achille Lauro è stato travolto dal successo dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce. Già ospite degli Home Visit della scorsa edizione di X Factor, quando ha aiutato Mara Maionchi a scegliere i concorrenti da portare nella fase live del programma, nella prossima edizione potrebbe invece avere un posto tutto suo al tavolo dei giudici. Se le indiscrezioni venissero confermate si spiegherebbe anche la scelta del trapper romano di posticipare le date del suo tour al prossimo ottobre: “ Quando avevamo comunicato le date del tour sapevamo che avrei partecipato a Sanremo ma mai avrei immaginato che quell’esperienza sarebbe stata per me un successo così importante. – ha commentato l’artista – Appena terminato il Festival abbiamo passato giorni e notti in studio per chiudere il nuovo album. Sarà un album unico, rivoluzionario e abbiamo deciso di spostare le date del tour a ottobre ”.

Nessuna certezza anche per quanto riguarda la possibile conferma di Lodo Guenzi, leader de Lo Stato Sociale, che aveva sostituito Asia Argento proprio all’inizio della fase live del talent show, e di Mara Maionchi, che ospite da Fabio Fazio ha lasciato intendere di avere forti dubbi sulla possibilità di partecipare nuovamente al programma. Alla conduzione rimane confermato Alessandro Cattelan, nonostante il pesce d’aprile che annunciava l’addio a X Factor.