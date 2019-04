Genova Prà, auto in fiamme in via della Torrazza

Genova – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, in via della Torrazza, nel quartiere genovese di Prà, per spegnere un incendio che ha distrutto una vettura parcheggiata sul limitare della boscaglia.

Le fiamme sono state avvistate da residenti della zona intorno alle 21,30 e i vigili del fuoco sono subito accorsi per spegnere il rogo ed evitare che l’incendio potesse propagarsi anche alla boscaglia nelle vicinanze.

Spente le fiamme sono state avviate le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio che potrebbe essere doloso. Verifiche anche sul veicolo che potrebbe essere stato dato alle fiamme deliberatamente per nascondere un uso illecito.