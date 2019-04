Sestri Ponente – Fuga di gas in via Chiaravagna

Genova – E’ rimasta chiusa alcune ore al traffico veicolare via Chiaravagna, nel quartiere di Sestri Ponente, a causa dei lavori per la riparazione di una grossa fuga di gas provocata da una escavatrice che ha tranciato una condotta durante uno scavo.

Intorno alle 21,30 i residenti della zona hanno avvertito un forte odore di gas e hanno iniziato a chiamare i centralini dei vigili del fuoco che hanno inviato la squadra di Multedo per le verifiche del caso.

Si è così scoperto che una ditta che sta operando nella zona aveva tranciato una condotta del gas durante i lavori per la posa delle fibre ottiche. I pompieri hanno quindi messo in sicurezza la condotta mentre i tecnici di Ireti hanno chiuso la tubazione per poi ripararla.

La via è stata riaperta al traffico solo nella notte.