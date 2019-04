Sport Family Day, all’Arena di Albaro attività sportive gratuite nel week end

Genova – Una giornata di sport e divertimento per tutte le età ad Albaro. È in programma per questo fine settimana la prima edizione dello Sport Family Day, il grande evento di attività sportive gratuite per bambini e famiglie organizzato all’Arena Albaro Village.

A partire dalle ore 14 di sabato 13 aprile saranno proposti numerosi appuntamenti di varie discipline sportive, dalle esibizioni alle esercitazioni passando per le partite e le competizioni.

Questo il dettaglio delle attività proposte:

PALLAVOLO – partite dimostrative, giochi ed esercitazioni in collaborazione con SERTECO VOLLEY SCHOOL GENOVA

PADEL – partite dimostrative, prove ed esercitazioni a cura di PADEL ALBARO GENOVA nei due campi da Padel adiacenti la palazzina centrale

CALCIO – giochi, esibizioni e attività iniziali nel piazzale e poi, a seguire, un torneo di calcetto organizzato da CAMPANELLA TENNIS&CALCETTO e JUST FOOTBALL

RUGBYTOTS – divertenti sessioni di gioco per bambini fino ai 7 anni a cura di RUGBYTOTS GENOVA

KARATE – esibizioni di karate dai corsi per bambini di VIVO KARATE CLUB GENOVA

DANZA CLASSICA E HIP HOP – esibizione di danza classica e di hip hop a cura di VIVO DANZA

TENNIS – partite di tennis a cura di CAMPANELLA TENNIS&CALCETTO e TENNIS LIDO D’ALBARO nei campi verso il mare.

L’evento, ad ingresso libero e gratuito, rientra nelle attività organizzate dall’Arena Albaro Village in collaborazione con le realtà culturali, sportive e commerciali del quartiere di Albaro.