Voltri – Le auto blu parcheggiano in piazza Odicini appena rifatta e i vigili le allontanano

Genova – Le auto blu parcheggiano in piazza Odicini, piazza appena ristrutturata della delegazione di Voltri e i vigili le fanno spostare dopo le proteste. Non è andata giù all’assessore al Territorio del Municipio VII Ponente, Matteo Frulio, la decisione di alcuni autisti di esponenti politici, di lasciare l’auto parcheggiata nella vicina piazza appena ristrutturata, con divieto assoluto di sosta, e dove è in corso un intervento di ripristino urbano.

Gli esponenti politici erano in visita a Voltri per l’avvio dei lavori di ristrutturazione della passeggiata a mare e quando l’assessore Frulio si è incamminato per andare ad assistere ai lavori si è trovato di fronte una scena che lo ha fatto andare su tutte le furie.

In breve ha deciso di pubblicare sul suo profilo Facebook le immagini della violazione del codice della strada aggiungendo che chi rappresenta i Cittadini dovrebbe sempre “dare il buon esempio”.

Poco dopo la pubblicazione del post sono intervenuti i vigili urbani e le auto sono state fatte allontanare dopo le segnalazioni di alcuni residenti della zona.