Meteo Liguria – Ancora tempo variabile ma torna il maltempo nel fine settimana

Ancora condizioni di instabilità sulla Liguria a causa di correnti in movimento sul Mediterraneo. In arrivo un deciso peggioramento che dovrebbe arrivare al culmine nelle giornate di sabato e domenica in particolare quando saranno possibili forti precipitazioni e addirittura nevicate a quote non elevate.

Ecco le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 12 aprile 2019

Nuvolosità irregolare su tutta la regione in rientro da nord-est. Al mattino qualche rovescio tra Bormida occidentale e Alpi Liguri, nevoso sopra i 1500 metri, altrove tempo asciutto con occhiate di sole lungo le coste. Nel pomeriggio qualche rovescio (raramente temporalesco) potrebbe sconfinare dall’Appennino orientale verso le coste sottostanti (tra il levante genovese e lo Spezzino), attenuandosi in serata. Qualche rovescio o temporale sarà possibile anche sull’Imperiese centro-occidentale, specie i settori interni, anch’esso in attenuazione in serata; sul resto della regione nubi sparse senza piogge per l’intera giornata.

Venti moderati da nord al mattino con qualche rinforzo tra Savona e Genova; attenuazione del vento nel pomeriggio con orientamento da sud-ovest sotto costa a levante.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Stazionare le minime, in aumento le massime

Costa min: +8/+11°C, max: +15/+18°C

Interno min: +0°C/+6°C, max: +10/+14°C

Sabato 13 aprile 2019

Al mattino nubi sparse su tutta la regione, senza piogge. Tra il pomeriggio e la serata peggiora sul settore centro-occidentale della regione (in modo particolare su Savonese e Genovese di ponente) con rischio di rovesci occasionalmente temporaleschi nella notte. Quota neve in calo fino a 1200 metri; sul resto della regione nubi irregolari con precipitazioni meno probabili.

Venti settentrionali deboli al mattino, in rotazione a sud-est tra pomeriggio e sera.

Mare generalmente mosso

Temperature: Pressoché stazionarie.

Tendenza per domenica 14 aprile 2019

Maltempo al mattino con piogge intense e nevicate sul settore centro-occidentale regionale,; meno coinvolto il resto della regione. Nevicate sopra i 700-900 metri.

Evoluzione in aggiornamento e si consiglia di verificare i prossimi bollettini meteo.