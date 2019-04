Milano – Agguato in strada, 46enne ferito alla testa: è grave

Milano – Si trova in gravi condizioni il 46enne ferito in un agguato a due passi dal centro di Milano.

Nella mattinata odierna l’uomo, fermo al semaforo a bordo della sua auto in via Cadore, è stato affiancato da due uomini su uno scooter.

Uno dei due ha tirato fuori la pistola e ha esploso diversi colpi di pistola contro l’abitacolo.

Due proiettili hanno raggiunto il 46enne alla testa, lasciandolo ferito in gravissime condizioni.

L’uomo è stato trasferito in codice rosso al Policlinico dove si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Sull’accaduto è stata avviata un’indagine affidata alla Squadra Mobile della Questura di Milano. Sembra che la vittima dell’agguato abbia avuto precedenti per droga.